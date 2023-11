+6 affinités > Olivier Aubry – Pierre Corthay – Pierre Mabille – Hà My Nguyen – Philippe Richard - Tomomi Yano Bureau d’Art et de Recherche | QSP Galerie Roubaix, 8 décembre 2023T 18:00, Roubaix.

+6 affinités > Olivier Aubry – Pierre Corthay – Pierre Mabille – Hà My Nguyen – Philippe Richard - Tomomi Yano Bureau d’Art et de Recherche | QSP Galerie Roubaix 8 décembre 2023 – 17 février 2024

Pour finir 2023 et entamer 2024 avec esprit complice le B.A.R. vous propose une programmation riche : exposition peinture, sculpture – concerts – Viv’dressing et goûter des artistes ! 8 décembre 2023 – 17 février 2024 1

• Vernissage, vendredi 8 décembre à partir de 18:00

• Nuit des Arts, samedi 9 décembre jusqu’à 23:00

• Concert Christian Vasseur – guitare, électronique et voix -, dimanche 10 décembre à 16:30 *

• “Viv’dressing”, dimanche 17 décembre 10:00 – 19:00 *

• Goûter des artistes, dimanche 4 février 15:00 – 19:00 *

« Si l’art peut être une chose sérieuse, exposer peut devenir un jeu, de perceptions, de sensations et de significations, et d’autant plus si il est collectif. C’est l’esprit de cette proposition à 6 voix accueillie au BAR par un 7ème complice, Eric Rigollaud.

Cette expérience unique tient à la fois du cadavre exquis et du jeu de domino : l’accrochage résulte d’une conversation qui multiplie les échanges entre les œuvres des uns et des autres.

Composition collective ludique donc, où les artistes comme les œuvres se cherchent entre eux et elles des connivences ou la bagarre, des papouilles ou des noises, des sourires ou des grimaces, des distances et des proximités, des divorces et des épousailles… et plus si affinités.

Mais, allez-vous me dire, de quelles œuvres parlez-vous ? Qu’allons-nous voir ? Je réponds : faites confiance à ce rendez-vous au BAR comme ces artistes ont osé s’y rencontrer. Comme eux, sans app. de rencontre préalable, osez improviser vos affinités, et plus si… «

Thierry Dupas.

En partenariat avec la Nuit des Arts (https://www.roubaixxl.fr/25e-edition-de-la-nuit-des-arts/)

* A nous suivre sur nos réseaux sociaux, open agenda pour descriptifs des événements Concert, viv’dressing, goûter des artistes.

Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie

Lieu de cercle privé – Adhésion annuelle à partir de 5 €

112, Avenue Jean Lebas – 59100 Roubaix

Tél. 03.62.28.13.86 – www.le-bar.fr – info.le.bar@free.fr

Jeudi, vendredi, samedi & 1er dimanche 15:00 > 19:00

M° ligne 2 > Gare Jean Lebas – Bus > n°30 – 33 – CIT5 – Z6

Parking & V’lille > Gare Jean Lebas & Musée La Piscine

Bureau d’Art et de Recherche | QSP Galerie 112 avenue jean lebas, Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord

info.le.bar@free.fr 03 62 28 13 86

Ville de Roubaix