Mon Beau Logis Bureau d’Art et de Recherche | QSP Galerie Roubaix, 15 septembre 2023 18:00, Roubaix.

Mon Beau Logis Bureau d’Art et de Recherche | QSP Galerie Roubaix 15 septembre – 18 novembre

Mon beau logis ! Tout un programme livré à la subjectivité des artistes amateurs, professionnels et enfants pour nous offrir leurs visions d’un habitat vécu, rêvé ou honnis. 15 septembre – 18 novembre 1

Mon Beau Logis | Vernissage vendredi 15 septembre à partir de 18:00.

Exposition du 16 septembre au 18 novembre 2023

Du jeudi au samedi et 1er dimanche du mois de 15:00 à 19:00

Exposition avec les œuvres de Alfonse, Paul et les autres, Raphaël Decoster, Dr Colors, Bertrand Francqueville, Stéphane Laurent Marcel, Mercedes klausner, Alain Lauras, Béatrice Meunier-Déry, Annie Meurin, Jiem & Mary - Wanderlust Social Club, Suzi Leclercq, Anna Vliet et les enfants des écoles primaires de Roubaix.

Par le dessin, la gravure, le volume, le textile, … et des stylistiques diversifiées petit.es et grand.es représentent et questionnent ces lieux où nous devrions nous sentir biens.

Qu’il s’agisse de cabanes, de maisons d’architecte, d’habitats réels ou fantasmés, les formes nous parlent de l’histoire des hommes et de leur rapport à leur environnement. Allons, rêvons et allons de surprises en découvertes !

Dimanche 17 sept. salon de lecture et lectures à hautes voix à partir de 16:00 + Goûter des artistes Dimanches 1er oct. & 5 Nov. à partir de 15:00

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine et de l’année des architectures du monde 2023 à Roubaix.

Bureau d’Art et de Recherche | QSP Galerie 112 avenue jean lebas, Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord

info.le.bar@free.fr 03 62 28 13 86

Ville de Roubaix