Fredox – Top-modèles Brasserie le Métropolitain, 16 septembre 2022 18:00, Roubaix.

16 septembre – 26 novembre Sur place Entré libre

L’équipe du Métropolitain et le Bureau d’Art et de Recherche présentent en cette rentrée 2022, fredox, “photo-graphiste”, qui tisse des ponts entre photographie et graphisme.

L’œuvre de fredox se base sur les photographies qu’il réalise, capture au fil de ses déambulations urbaines, de ses voyages, … Nul interdit dans les sujets ainsi glanés et qui ressemblent à un inventaire à la Prévert.

Que ses propres images soient analogiques ou numériques, qu’il y est figure ou non, l’artiste n’a de cesse de tisser à leur surface des traits au fil de son stylet d’orfèvre numérique.

Qu’il y ait motifs ou errance graphique faite de pleins et de déliés, sa dentelle graphique obsessionnelle sonde, tant l’aspect formel de ses images que ce qu’elles véhiculent de sens, pour ensemencer nos regards d’une poésie singulière.

Vernissage vendredi 16 septembre à partir de 18:30

Exposition du 16 septembre au 26 novembre.

Métropolitain – 121 avenue Jean Lebas – 59100 Roubaix

Tél. 03 20 70 47 04 – M° Gare de Roubaix

Du lundi au samedi de 8:30 à 15:00

Du mercredi au vendredi de 17:30 à 22:00.

Brasserie le Métropolitain 121 avenue Jean Lebas – 59100 Roubaix 59100 Roubaix Centre Nord

vendredi 16 septembre – 18h00 à 22h00

samedi 17 septembre – 09h00 à 15h00

lundi 19 septembre – 09h00 à 15h00

mardi 20 septembre – 09h00 à 15h00

mercredi 21 septembre – 09h00 à 15h00

mercredi 21 septembre – 18h00 à 22h00

jeudi 22 septembre – 09h00 à 15h00

jeudi 22 septembre – 18h00 à 22h00

vendredi 23 septembre – 09h00 à 15h00

vendredi 23 septembre – 18h00 à 22h00

samedi 24 septembre – 09h00 à 15h00

lundi 26 septembre – 09h00 à 15h00

mardi 27 septembre – 09h00 à 15h00

mercredi 28 septembre – 09h00 à 15h00

mercredi 28 septembre – 18h00 à 22h00

jeudi 29 septembre – 09h00 à 15h00

jeudi 29 septembre – 18h00 à 22h00

vendredi 30 septembre – 09h00 à 15h00

vendredi 30 septembre – 18h00 à 22h00

samedi 1er octobre – 09h00 à 15h00

lundi 3 octobre – 09h00 à 15h00

mardi 4 octobre – 09h00 à 15h00

mercredi 5 octobre – 09h00 à 15h00

mercredi 5 octobre – 18h00 à 22h00

jeudi 6 octobre – 09h00 à 15h00

jeudi 6 octobre – 18h00 à 22h00

vendredi 7 octobre – 09h00 à 15h00

vendredi 7 octobre – 18h00 à 22h00

samedi 8 octobre – 09h00 à 15h00

lundi 10 octobre – 09h00 à 15h00

mardi 11 octobre – 09h00 à 15h00

mercredi 12 octobre – 09h00 à 15h00

mercredi 12 octobre – 18h00 à 22h00

jeudi 13 octobre – 09h00 à 15h00

jeudi 13 octobre – 18h00 à 22h00

vendredi 14 octobre – 09h00 à 15h00

vendredi 14 octobre – 18h00 à 22h00

samedi 15 octobre – 09h00 à 15h00

lundi 17 octobre – 09h00 à 15h00

mardi 18 octobre – 09h00 à 15h00

mercredi 19 octobre – 09h00 à 15h00

mercredi 19 octobre – 18h00 à 22h00

jeudi 20 octobre – 09h00 à 15h00

jeudi 20 octobre – 18h00 à 22h00

vendredi 21 octobre – 09h00 à 15h00

vendredi 21 octobre – 18h00 à 22h00

samedi 22 octobre – 09h00 à 15h00

lundi 24 octobre – 09h00 à 15h00

mardi 25 octobre – 09h00 à 15h00

mercredi 26 octobre – 09h00 à 15h00

mercredi 26 octobre – 18h00 à 22h00

jeudi 27 octobre – 09h00 à 15h00

jeudi 27 octobre – 18h00 à 22h00

vendredi 28 octobre – 09h00 à 15h00

vendredi 28 octobre – 18h00 à 22h00

samedi 29 octobre – 09h00 à 15h00

lundi 31 octobre – 09h00 à 15h00

mardi 1er novembre – 09h00 à 15h00

mercredi 2 novembre – 09h00 à 15h00

mercredi 2 novembre – 18h00 à 22h00

jeudi 3 novembre – 09h00 à 15h00

jeudi 3 novembre – 18h00 à 22h00

vendredi 4 novembre – 09h00 à 15h00

vendredi 4 novembre – 18h00 à 22h00

samedi 5 novembre – 09h00 à 15h00

lundi 7 novembre – 09h00 à 15h00

mardi 8 novembre – 09h00 à 15h00

mercredi 9 novembre – 09h00 à 15h00

mercredi 9 novembre – 18h00 à 22h00

jeudi 10 novembre – 09h00 à 15h00

jeudi 10 novembre – 18h00 à 22h00

vendredi 11 novembre – 09h00 à 15h00

vendredi 11 novembre – 18h00 à 22h00

samedi 12 novembre – 09h00 à 15h00

lundi 14 novembre – 09h00 à 15h00

mardi 15 novembre – 09h00 à 15h00

mercredi 16 novembre – 09h00 à 15h00

mercredi 16 novembre – 18h00 à 22h00

jeudi 17 novembre – 09h00 à 15h00

jeudi 17 novembre – 18h00 à 22h00

vendredi 18 novembre – 09h00 à 15h00

vendredi 18 novembre – 18h00 à 22h00

samedi 19 novembre – 09h00 à 15h00

lundi 21 novembre – 09h00 à 15h00

mardi 22 novembre – 09h00 à 15h00

mercredi 23 novembre – 09h00 à 15h00

mercredi 23 novembre – 18h00 à 22h00

jeudi 24 novembre – 09h00 à 15h00

jeudi 24 novembre – 18h00 à 22h00

vendredi 25 novembre – 09h00 à 15h00

vendredi 25 novembre – 18h00 à 22h00

samedi 26 novembre – 09h00 à 15h00