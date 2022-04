DES ARTICULATIONS | Part. II / SamiOne Brasserie le Métropolitain Roubaix Catégories d’évènement: Nord

DES ARTICULATIONS | Part. II / SamiOne Brasserie le Métropolitain, 13 mai 2022 08:30, Roubaix. 13 mai – 6 août Sur place Entrée libre Le Bureau d’Art et de recherche et l’équipe du Métropolitain présentent SamiOne, physionomiste doublé d’un empathe qui absorbe la ville avec toute la diversité de ses habitants. Le travail graphique de Samione repose sur une ligne unique, infinie, qui symbolise l’unité du sujet et ce fil nous unissant tous. Un fil invisible mais bien présent que Samione révèle sur les murs en rendant aux personnes les portraits qu’ils lui suggèrent. Autant de regards et de trajectoires de vie formant un tout, plein de paradoxes, que la technique du « oneline » embrasse et vitalise.

SamiOne traduit en peinture les traits particuliers des individus dont l’énergie l’a touché, pour valoriser à la fois les différences et les parcours singuliers de chacun.e. Exposition du 13 mai au 6 août au Métropolitain – 121 avenue Jean Lebas.

Du lundi au samedi de 8:30 à 15:00 – Du mercredi au vendredi de 17:30 à 22:00.

