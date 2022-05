[Vernissage – Nuit des Arts] Now You See – Madjad Bar Live Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

[Vernissage – Nuit des Arts] Now You See – Madjad Bar Live, 12 mai 2022 18:00, Roubaix. Jeudi 12 mai, 18h00 Sur place entrée gratuite https://live-asso.fr/ A travers ses œuvres, Madjad cherche à montrer et développer sa vision du monde. [Rejoignez l’événement Facebook](Rejoignez l’événement Facebook) “Exposition basée sur le regard, le mien et celui d’autrui.”. A travers ses œuvres, Madjad cherche à montrer et développer sa vision du monde. exposition accessible jusque fin juin Entrée gratuite (1€ d’adhésion annuelle – Lieu de cercle privé) Metro/Tram/Bus : EuroTéléport & Roubaix Grandplace Bar Live 301 Avenue des Nations Unies 59100 Roubaix Centre Nord jeudi 12 mai – 18h00 à 19h00

Détails Heure : 18:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Bar Live Adresse 301 Avenue des Nations Unies Ville Roubaix lieuville Bar Live Roubaix Departement Nord

Bar Live Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

