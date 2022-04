Roubaix Sunsplash 2022 Bar Live Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix Sunsplash 2022 Bar Live, 7 mai 2022 20:30, Roubaix. Samedi 7 mai, 20h30 Sur place Entrée payante (PAF 5€ + 1€ d’adhésion annuelle – Lieu de cercle privé) https://www.helloasso.com/associations/association-live/evenements/roubaix-sunsplash-2022 Le festival Roubaix Sunsplash 2022, c’est la Jamaïque à 2 heures de Paris avec la crème des musiciens reggae des Hauts-de-France et 3 groupes au programme. Rejoignez l’événement Facebook ! Le festival Roubaix Sunsplash 2022, c’est la Jamaïque à 2 heures de Paris avec la crème des musiciens reggae des Hauts-de-France et 3 groupes au programme : Kingston By Bus, le Tribute Band hommage incontournable qui revisite les plus grands titres de Marley,

Max’1 & The Rootsmaker, avec leur reggae roots teinté de musiques africaines traditionnelles, et

Mista Aya & The Classics Band, la reformation du groupe live de Mista Aya pour un set roots reggae dancehall.

Capacité limitée, info billetterie HelloAsso —————————— Entrée payante (PAF 5€ + 1€ d’adhésion annuelle – Lieu de cercle privé) Metro/Tram/Bus : EuroTéléport & Roubaix Grandplace Bar Live 301 Avenue des Nations Unies 59100 Roubaix Centre Nord samedi 7 mai – 20h30 à 23h59

