[Pop Folk Indie] Graffiti Fish + Myriagon Bar Live, 27 mai 2022 20:30, Roubaix.

Vendredi 27 mai, 20h30 Sur place entrée gratuite https://live-asso.fr/

Graffiti FishIssu d’un songe, Graffiti Fish a vu le jour en 2017 sous la forme d’un voile de chine : un petit élément biologique évoluant dans un univers urbain, complexe.

Rejoignez l’événement Facebook

Graffiti Fish

Issu d’un songe, Graffiti Fish a vu le jour en 2017 sous la forme d’un voile de chine : un petit élément biologique évoluant dans un univers urbain, complexe. Cette espèce séculaire traverse les maux de la société pour y laisser son empreinte.

Le premier EP, Manipulation Through Fear, dépeint la paresse intellectuelle et sa faculté à générer la peur et la haine. Yin. Quant au second intitulé ODd FengShui Ghost WTF, il propose cinq façons de garder la tête hors de l’eau. Yang.

Graffiti Fish navigue dans un monde au bord de la crise. Les vagues menaçantes se succèdent mais laissent également entrevoir la perspective d’un changement radical.

À la croisée de Bon Iver et de St. Vincent, Graffiti Fish propage une philosophie simple : Peace, folk & feng shui !

Myriagon

Partagés entre leur admiration du jazz et leur goût prononcé pour le groove, les cinq musiciens Lillois de Myriagon s’inventent un univers envoûtant teinté de nombreuses influences parmi lesquelles Hiatus Kaiyote, Moonchild, Snarky Puppy.

On s’y retrouvera plongé dans des ambiances tantôt introspectives, tantôt légères. Débuts d’une romance, histoire d’une revanche : les thématiques abordées dans leurs textes sont universelles.

Entrée gratuite (1€ d’adhésion annuelle – Lieu de cercle privé)

Metro/Tram/Bus : EuroTéléport & Roubaix Grandplace

Bar Live 301 Avenue des Nations Unies 59100 Roubaix Centre Nord

vendredi 27 mai – 20h30 à 23h59