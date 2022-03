[JAZZ HIP-HOP SOUL] ROY MARKSON + ELIAS Bar Live Roubaix Catégories d’évènement: Nord

[JAZZ HIP-HOP SOUL] ROY MARKSON + ELIAS Bar Live, 8 avril 2022 20:00, Roubaix. Vendredi 8 avril, 20h00 Sur place ENTRÉE GRATUITE (1€ d’adhésion annuelle – Lieu de cercle privé) Le Bar Live reçoit Roy Markson et Elias pour un concert mêlant jazz, hip-hop et soul ! Roy Markson Roy tombe dans la musique à l’âge de 6 ans lorsque ses parents l’inscrivent au Conservatoire. Au bout de quelques années, un de ses professeurs l’entraîne dans la classe de Jazz où Roy va découvrir l’univers riche de ce genre ainsi que les musiques improvisées. Il restera plus de 15 ans au Conservatoire dont 7 années à pratiquer le Jazz. A sa sortie de Conservatoire, il forme un trio avec qui il fera de nombreux concerts dans des bars et clubs de Jazz. Sa musique mélange les styles Jazz, Hip-Hop, Neo Soul et Rap. Elias Auteur, compositeur, interprète, Elias raconte à travers ce concert son envie de revenir et d’aller à l’essentiel… Accompagné d’un piano, d’une guitare et d’un ukulélé, il nous fait découvrir son univers au cours d’un voyage nommé ANANKE. ——————– ENTRÉE GRATUITE (1€ d’adhésion annuelle – Lieu de cercle privé) Metro/Tram/Bus : EuroTéléport & Roubaix Grandplace Bar Live 301 Avenue des Nations Unies 59100 Roubaix Centre Nord vendredi 8 avril – 20h00 à 23h30

