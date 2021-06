Roubaix Bureau d'Art et de Recherche , QSP Galerie Nord, Roubaix ROUBAIX ART BEACH – Philippe Baryga – Michael Lilin Bureau d’Art et de Recherche | QSP Galerie Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Philippe Baryga ayant quitté le Nord pour travailler en Aquitaine, lui et Michael Lilin se retrouvent régulièrement pendant les vacances. C’est ainsi qu’ils ont commencé à faire de l’art côte à côte. C’est justement parce que leurs pratiques personnelles n’ont rien à voir que la confrontation, le face à face, devient intéressant : ni d’un côté, ni de l’autre, la collaboration a fait émerger un troisième artiste. L’exposition de leurs travaux communs emmène le visiteur vers une étrange plage où Nietzsche côtoie Caravage sur une planche de surf… Play to make the other musicians sound good. Play things that will make the overall music sound good. (Chick Corea) Dans le cadre de [“1 Lieu, 1 Artiste, 1 exposition »](https://fr.calameo.com/read/000053137d8722427cb78) [BAR | Qsp galerie](http://www.le-bar.fr) Lieu de cercle privé – Adhésion annuelle à partir de 2€ 112, Avenue Jean Lebas – 59100 Roubaix – tél. 03.62.28.13.86 [www.le-bar.fr](http://www.le-bar.fr) – [[info.le.bar@free.fr](mailto:info.le.bar@free.fr)](mailto:info.le.bar@free.fr) Nocturne jeudi 15:00 > 20:00 – Vendredi, samedi & 1er dimanche 15:00 > 19:00 M° ligne 2 > Gare Jean Lebas – Bus > n°30 – 33 – CIT5 – Z6 – Parking & V’lille > Gare Jean Lebas & Musée La Piscine

Adhésion annuelle à partir de 2€

