IL PLEUT DES VOIX Allée de la Cure, 26 mai 2023, Rouans.

Chansons Épiques et partagées à Voix Déployées Concert du duo L’Anglais avec Chœur Invité..

2023-05-26 à ; fin : 2023-05-26 20:30:00. .

Allée de la Cure Espace Coeur en Scène

Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Epic and Shared Songs with Unfolding Voices Concert of the duo L’Anglais with Guest Choir.

Canciones épicas y compartidas con Unfolding Voices Concierto del dúo L’Anglais con coro invitado.

Chansons Épiques et partagées à Voix Déployées Konzert des Duos L?Anglais mit Ch?ur Invitée.

Mise à jour le 2023-04-14 par eSPRIT Pays de la Loire