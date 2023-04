FESTIVAL DE ROU-MARSON : RENCONTRES MUSICALES GOURMANDES, 26 août 2023, Rou-Marson.

Rendez-vous incontournable de l’été, les Rencontres Musicales Gourmandes de Rou-Marson sont l’occasion de mêler musique et plaisirs de bouche dans un cadre historique enchanteur..

2023-08-26 à ; fin : 2023-08-26 . EUR.

Rou-Marson 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



An unmissable summer event, the Rencontres Musicales Gourmandes de Rou-Marson is an opportunity to combine music and culinary delights in an enchanting historical setting.

Los Rencontres Musicales Gourmandes de Rou-Marson son una cita estival ineludible que combina música y delicias culinarias en un marco histórico encantador.

Die Rencontres Musicales Gourmandes de Rou-Marson sind ein unumgänglicher Termin im Sommer und bieten die Gelegenheit, Musik und Gaumenfreuden in einem zauberhaften historischen Rahmen zu vereinen.

Mise à jour le 2023-03-15 par eSPRIT Pays de la Loire