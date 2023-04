Pierres en lumières à Rots La Grange aux Dîmes (près église), 13 mai 2023, Rots.

Soirée PIERRES EN LUMIERES dans la Grange aux DimesLe public sera accueilli à partir de 20h devant l’édifice illuminé de plusieurs projecteurs. La Grange aux Dimes est une belle nef rectangulaire du XIIIe siècle restaurée et ouverte à nouveau aux visiteurs depuis octobre 2021. Les différents travaux de restauration seront exposés sur deux banderoles commentant l’avant et l’après dans le temps. A l’intérieur de ce beau monument du patrimoine, sera visible une exposition photographique de fouilles (1986-1992) ayant mis à jour une nécropole de la période néolithique. L’animation sera assurée par les chorales Roscanta et Choeur de Seulles à 21h et 22h et par l’ensemble musical Harmonia Cordis à 21h30 et 22h30. Cette soirée s’achèvera vers minuit après avoir dégusté le verre de l’amitié. Des chaises seront prévues pour cette manifestation..

2023-05-13 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-13 23:45:00. .

La Grange aux Dîmes (près église)

Rots 14980 Calvados Normandie



STONES IN LIGHTS evening in the Grange aux DimesThe public will be welcomed from 8pm in front of the building illuminated with several projectors. The Grange aux Dimes is a beautiful rectangular nave of the XIIIth century restored and opened again to visitors since October 2021. The different restoration works will be exposed on two banners commenting the before and after in time. Inside this beautiful monument of heritage, will be visible a photographic exhibition of excavations (1986-1992) having brought to light a necropolis of the Neolithic period. Animation will be provided by the choirs Roscanta and Choeur de Seulles at 9pm and 10pm and by the musical ensemble Harmonia Cordis at 9:30pm and 10:30pm. This evening will end around midnight after having tasted the glass of friendship. Chairs will be provided for this event.

NOCHE DE PIEDRAS A LA LUZ en la Grange aux DimesEl público será recibido a partir de las 20:00 horas delante del edificio iluminado con varios focos. La Grange aux Dimes es una hermosa nave rectangular del siglo XIII que ha sido restaurada y reabierta a los visitantes desde octubre de 2021. Las distintas obras de restauración se expondrán en dos pancartas que comentarán el antes y el después en el tiempo. En el interior de este bello monumento patrimonial podrá verse una exposición fotográfica de las excavaciones (1986-1992) que pusieron al descubierto una necrópolis del Neolítico. La velada estará amenizada por los coros Roscanta y Choeur de Seulles a las 21:00 y 22:00 horas y por el conjunto musical Harmonia Cordis a las 21:30 y 22:30 horas. La velada concluirá hacia medianoche tras una copa de amistad. Se proporcionarán sillas para este acto.

Abend PIERRES EN LUMIERES in der Grange aux DimesDas Publikum wird ab 20 Uhr vor dem Gebäude empfangen, das von mehreren Scheinwerfern beleuchtet wird. Die Grange aux Dimes ist ein schönes rechteckiges Kirchenschiff aus dem 13. Jahrhundert, das restauriert wurde und seit Oktober 2021 wieder für Besucher geöffnet ist. Die verschiedenen Restaurierungsarbeiten werden auf zwei Bannern ausgestellt, die das Vorher und Nachher im Zeitverlauf kommentieren. Im Inneren dieses schönen Kulturdenkmals wird eine Fotoausstellung über die Ausgrabungen (1986-1992) zu sehen sein, die eine Nekropole aus der Jungsteinzeit ans Licht gebracht haben. Für Unterhaltung sorgen die Chöre Roscanta und Choeur de Seulles um 21.00 und 22.00 Uhr sowie das Musikensemble Harmonia Cordis um 21.30 und 22.30 Uhr. Der Abend endet gegen Mitternacht nach dem Genuss eines Glases der Freundschaft. Stühle werden für diese Veranstaltung bereitgestellt.

