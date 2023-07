Visite ancienne rotonde S.N.C.F Rotonde S.N.C.F Montluçon, 16 septembre 2023, Montluçon.

Le site de l’ancien dépôt S.N.C.F de Montluçon est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques .

L’AAATV Montluçon en assure la conservation et y restaure des matériels ferrovières anciens.

Un musée du chemin de fer est en cours de constitution sur le site.

Rotonde S.N.C.F 2 Rue Pierre Semard 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Actuellement occupée par l’ association AAATV – MO qui entretien et rénove d’anciens matériels type grue Cockerill avec tout ses wagons et accessoires .Elle entretien également des anciens autorails qui sont utilisés pour des voyages touristiques .Il existe également une plaque tournante utilisée pour le retourner les engins et pouvoir les stationner sous la rotonde.

Un musée est en train de se constituer avec des documents, des accessoires ( lanternes, horloges,etc) retraçant la vie des cheminots d’hier.

Vous pourrez également voir une maquette de l’ancien dépôt S.N.C.F comme il existait il y a une cinquantaine d’année. Parking gratuit, transports en commun

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©AAATV Montluçon