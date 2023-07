visite guidée de la rotonde Rotonde ferroviaire Montval-sur-Loir, 15 septembre 2023, Montval-sur-Loir.

visite guidée de la rotonde 15 – 17 septembre Rotonde ferroviaire Tarif : selon contribution volontaire

Visites guidées du site et ses composants

Animations avec matériels roulants et pont tournant.

Exposition de l’expo l’aventure du train Sarthe 21 panneaux 2m x 1m

(prêt des Archives Départementales)

Exposition et démonstrations de moteurs anciens

Rotonde ferroviaire 44 route de Nogent montabon 72500 MONTVAL sur LOIR Montval-sur-Loir 72500 Montabon Sarthe Pays de la Loire 06 77 55 55 63 http://rfvl.over-blog.com Rotonde Ferroviaire de 1891 .Bâtiment demi circulaire de 2500 m² inscrit MH Pont tournant fonctionnel de 24 m. Matériels roulants et musée 300 m de la gare de Chateau du Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

rfvl