Noël au Quai 2023 Rotonde du Mont-Blanc Genève, 16 novembre 2023, Genève.

Noël au Quai 2023 16 novembre – 24 décembre Rotonde du Mont-Blanc Entrée libre

Pour cette 5ème édition, le fameux Marché de Noël de Genève change une nouvelle fois de décor et s’installe sur le Quai du Mont-Blanc. Vous pourrez découvrir la Rotonde du Mont-Blanc transformée en village de Nöel, avec son arbre central majestueux et plus de 80 artisans et restaurateurs de tout genre.

Chalets et stands

Les grands classiques seront de retour avec:

le Chalet à Fondue (lu-me: 12h00 à 23h00; je-sa: 12h00 à minuit; di: 12h à 22h)

le Christmas Pub

les carrousels

les nombreux stands d’exposants

Animations

Le calendrier d’animation sera plus riche que jamais: concerts, défilés, tours en poney, ateliers de Noël, et évidemment la traditionnelle visite du vrai Père Noël!

Tout le programme est à suivre sur le site Noël au Quai et dans le communiqué de presse 2023 (PDF)

Autres marchés

Pour trouver plus de marchés de Noël et où acheter son sapin: Des marchés de Noël pour préparer les fêtes

Rotonde du Mont-Blanc Quai du Mont-Blanc 10, 1201 Genève Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« link »: « https://www.noel-au-quai.ch/lechaletafondue »}, {« link »: « https://www.noel-au-quai.ch/le-christas-pub »}, {« link »: « https://www.noel-au-quai.ch/les-exposants-2023 »}, {« link »: « https://www.noel-au-quai.ch/leprogramme »}, {« link »: « https://www.geneve.ch/fr/document/noel-quai-communique-presse-2023 »}, {« link »: « https://www.geneve.ch/fr/actualites/marches-noel-preparer-fetes »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T11:30:00+01:00 – 2023-11-16T23:59:00+01:00

2023-12-24T11:30:00+01:00 – 2023-12-24T22:00:00+01:00

Noël au Quai Genève