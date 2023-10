Bravade Calendale Rotonde / Cours Mirabeau / Places comtales Aix-en-Provence, 17 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Cette manifestation rappelle également la coutume de l’offrande. Autrefois, le jour de Noël, des groupes de musiciens faisaient le tour des notables de la ville en leur offrant, sur un air de musique, la pompe à l’huile dont les provençaux sont si friands.

2023-12-17 10:30:00 fin : 2023-12-17 . .

Rotonde / Cours Mirabeau / Places comtales

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This event also recalls the custom of the offering. In the past, on Christmas Day, groups of musicians would go around the town’s notables and offer them, to the tune of music, the oil pump that the Provençals are so fond of

Este acontecimiento también recuerda la costumbre de la ofrenda. Antiguamente, el día de Navidad, grupos de músicos recorrían a los notables de la ciudad y les ofrecían, al son de la música, la bomba de aceite que tanto gusta a los provenzales

Diese Veranstaltung erinnert auch an den Brauch der Opfergabe. Früher zogen am Weihnachtstag Gruppen von Musikern um die Honoratioren der Stadt herum und boten ihnen zu einer Musikmelodie die Ölpumpe an, die die Provenzalen so sehr lieben

Mise à jour le 2023-10-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence