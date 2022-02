Rotofil – sortie de résidence Moulin Fondu Garges-lès-Gonesse Catégories d’évènement: Garges-lès-Gonesse

Moulin Fondu, le vendredi 25 février à 16:00

_**Rotofil**_ fait le récit d’une transmission agricole. Celle d’Anaïs. Elle est fille d’agriculteur.rices, elle n’a pas repris, elle a choisi une autre vie. Sauf que son frère ne reviendra pas. Elle nous partage l’histoire d’une terre qu’elle porte en héritage, celle qu’on cultive. Sa voix se mêle à celles de témoignages d’agriculteur.rices, la batterie est son tambour battant, la scénographie en live étire son imaginaire entre un parking et une friche végétale. C’est un spectacle pour une comédienne, une performeuse-scénographe, un batteur, un régisseur et un tracteur télécommandé. Anaïs nous invite dans ses paysages. Projet dont l’objet a fait la demande d’une aide à la création (commission de décembre 2021) en cours d’étude.

Entrée libre, cours du Moulin Fondu

Présentation d’une étape de travail de Rotofil, création pluridisciplinaire sur le monde agricole, après un travail sur l’incarnation du personnage et le contexte de la fiction. Moulin Fondu 3 rue Marcel Bourgogne, 95140 Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse Val-d’Oise

2022-02-25T16:00:00 2022-02-25T17:00:00

