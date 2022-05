Rotimi en concert à La Place La Place centre culturel Hip Hop Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Rotimi en concert à La Place La Place centre culturel Hip Hop, 18 mai 2022, Paris. Le mercredi 18 mai 2022

de 19h30 à 22h30

. payant Tarif : 21,32 €

Rotimi s’est illustré cet automne avec la sortie de l’édition deluxe de “All or Nothing”, son tout dernier projet. Un album que les adeptes de R&b-Soul pourront savourer en live, puisque Rotimi se produira le mercredi 18 mai sur la scène de La Place. S’il est aujourd’hui reconnu pour son rôle d’acteur dans la série à succès “Power”, Rotimi est surtout un artiste complet. Auteur-compositeur-interprète, il bénéficie du soutien d’artistes comme T-Pain, 50 Cent, Jay-Z, T.I. ou encore Jamie Foxx et déploie un R&B contemporain infusé d’afrobeats et de dancehall. Natif du New Jersey et d’origine nigériane, Rotimi a hérité d’influences éclectiques allant de Fela Kuti, Bob Marley à Mme Lauryn Hill. Véritable créateur dans son essence, la devise de Rotimi résume à la fois son attitude et son art : « No limit ». La Place centre culturel Hip Hop 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : https://link.dice.fm/I2b9a61a5349 https://link.dice.fm/I2b9a61a5349

Droits réservés Rotimi

