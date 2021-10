Rotation Les Caves saint Sabin, 8 janvier 2022, Paris1.

Date et horaire exacts : Le samedi 8 janvier 2022

de 22h à 6h

payant

ROTATION !! : « Mouvement d’un corps autour d’un point ou d’un axe ». Volum’ t’invite cette fois-ci à te perdre dans un engrenage de kicks Techno.

Loïc (Art’Nak / BassaDonF)

Loïc en un mot « Engagement » !

Cela fait bientôt 25 ans qu’il a fait un pacte avec le côté obscure de la Techno et a collé un contrat sur nos dancefloors. Acteur dans l’ouverture de squats et de la Free Party quasiment depuis ses balbutiements avec les collectifs Art’ Nak et BassaDonf.

Dj depuis 1997 sur de nombreux styles (Techno, Jungle – Drum & Bass, Hartekno, Acid Hardcore, House ou Electro) Loïc observera le terrain, prendra ses repères sortira de l’ombre et agira … Pas d’échappatoire possible !

Il plane comme un parfum de hangar …

Kmar (Ornorm)

Moostik (Volum’ / tdf rec.)

Schizophrène, l’insecte est à l’aise sur de nombreux terrains. Ses horizons s’étendent de la Deep la plus velours à la Techno la plus brutale et s’égarent parfois dans les Breakbeats ou l’Acid.

L’engouement pour les productions récentes et la nostalgie des vieilles fêtes, métissent ses mixs de morceaux cultes et nouveaux.

Le groove restera incontestablement le fil conducteur qui maintiendra la cohérence de ses sets.

Ozone (Volum’)

Issus de la scène Sénonaise et mixant depuis une vingtaine d’année, avec passion et étant passé par plusieurs styles dont la Hardtechno et l’Acid, Dj Ozone et l’association Kartel organisent différentes soirées en 1999/2000 au Dôme de St Ange ainsi que dans maintes autres endroits. Il a ainsi joués avec Okupé, LSDF, Spiral Tribe, John Thomas et bien d’autres. Après quelques années Dj Ozone ce fixe sur un style plutôt Techno assez mental mais toujours dansant. Récemment vous avez pu le voir mixé à l’Officine, aux Caves Lechapelais et divers clubs de Paris. Toujours passionné par les platines, c’est un Dj à découvrir ou à redécouvrir. D’autre part Dj Ozone a aussi composé plusieurs morceaux.

Let’s dance !

Soirée se déroulant sous réserves et conditions du contexte Covid :

Pass sanitaire ou test PCR de moins de 48 h demandé à l’entrée. Toute personne ne présentant pas une de ces conditions se verra refuser l’entrée de l’établissement

Les Caves saint Sabin 50 rue Saint Sabin Paris1 75011

Breguet – Sabin ligne 5 / Chemin – vert ligne 8 / Richard Lenoir ligne 5



Contact :Volum’ kontaktvolum@gmail.com https://www.facebook.com/VolumOrga https://fb.me/e/WalVij2v 0688095733 missive01@gmail.com

