Rotation Institut du monde arabe, 21 avril 2022, Paris.

Rotation

du jeudi 21 avril 2022 au dimanche 15 mai 2022 à Institut du monde arabe

PRESENTATION du PROJET Le cercle Tourner dans un cercle Faire tourner des cercles S’épuiser pour accélérer la rotation S’étourdir dans le tournoiement S’enivrer et maîtriser…. Est-ce la description d’un numéro de cirque ou la description d’un derviche tourneur ? La rotation (le cercle) est dans le quotidien du cirque. Faire tourner son corps pour un saut périlleux, s’enrouler et se dérouler dans les tissus, être sur une tournette pour faire son numéro d’équilibriste, se mettre dans le cercle de sa roue Cyr, accélérer la Vitesse du tourbillon qu’il soit à la nuque, sous les sangles ou dans une roue, maîtriser la rotation des objets pour le jongleur ou les pirouettes du danseur hip-hop, les pousser vers leurs limites … Ce sera notre spectacle ROTATION. Pour ce spectacle notre volonté est que tous les artistes fassent leur numéro avec comme guide imaginaire un derviche tourneur. La musique par sa présence permanente conduira la progression du spectacle vers un tourbillon organisée. La vidéo dirigée par Daniel Buren sera notre lien. ROTATION sera créé dans les 3 cabanons de Daniel Buren sur l’esplanade de l’Institut du Monde Arabe face au bâtiment de Jean Nouvel à Paris en avril/mai 2022. TROIS CABANONS (Indications sur la forme du spectacle) Le projet comporte un seul et même spectacle d’une durée d’une heure découpée en trois unités de vingt minutes, réparties chacune dans un des trois cabanons implantés en triangle à proximité les uns des autres. Les spectateurs se déplaceront d’un cabanon à l’autre (cf : déroulement du spectacle). Dans chacun des trois cabanons le spectateur regardera un spectacle différent créé avec les artistes de cirque, la musique et la vidéo. Ces trois éléments, cirque, musique et vidéo seront indissociables à chaque instant du spectacle mais chaque cabanon aura lui-même sa propre dominante. · Dominante cirque dans le cabanon jaune (N1) · Dominante musique dans le cabanon orange (N2) · Dominante vidéo dans le cabanon rouge (N3) DANS LE CABANON JAUNE (N1) à dominante cirque aura lieu un spectacle d’une heure (3 X 20 mn) avec YOUNESS SADJY (roue Cyr) YOUCEF MECHERI (acrobate danseur hip-hop) et YOUSSEF SALMANE (équilibriste danseur). Le chant et la musique joués in vivo par Bachar Mar Kalifé dans le cabanon (N2) seront ici diffusés et accompagneront les circassiens. Des écrans retransmettront une partie des images choisies en direct par Daniel Buren installé dans le cabanon (N3) DANS LE CABANON ORANGE (N2) à dominante chant et musique le public pourra écouter et voir le chanteur pianiste Bachar Mar-Khalifé et l’artiste jongleur JÉRÔME THOMAS. Ces musiques seront comme un accompagnement personnel pour l’artiste de cirque solitaire qui est dans le cabanon mais elles seront aussi diffusées simultanément dans les cabanons (N1) et (N3) pour accompagner les artistes qui s’y trouvent. DANS LE CABANON ROUGE (N3) à dominante vidéo les artistes de cirque SILVANA SANCHIRINO (tissus) et YOUSSEF SALMANE (sangles) seront entourés sur la piste et dans l’espace d’écrans de tailles différentes. Ces écrans retransmettront par fragments et en direct l’identité visuelle et sonore des spectacles qui se déroulent dans le cabanon 1 et dans le cabanon 2. Ces cabanons 1 et 2 seront filmés par des caméras fixes et par des assistants du STUDIO NATIONAL DES ARTS DU FRENOY. A travers ces images retransmises, recentrées, décentrées, fragmentées, les spectateurs découvriront différents points de vue du spectacle. Daniel Buren, lui-même, choisira en direct les images prises dans chacun des cabanons pour en faire une œuvre globale. D’UN CABANON À L’AUTRE (Déroulement du spectacle) Une fois le public installé, le spectacle commence simultanément dans chacun des 3 cabanons. A l’issue des vingt premières minutes, les trois spectacles s’interrompent en même temps afin que les spectateurs puissent se rendre dans le cabanon suivant. De façon identique les spectateurs changeront une deuxième puis une troisième fois de cabanons. Compte tenu de l’intervalle de temps nécessaire pour les déplacements du public entre l’interruption et la reprise de chaque unité la durée du spectacle sera d’environ 1h30. « Il faut bien prendre conscience que dès le départ le public va se rendre compte, sans pouvoir l’imaginer, que le spectacle existe dans les deux cabanons qu’’il ne voit pas et que chaque cabanon va donner à ceux qui sont dedans une impression complètement partielle et énigmatique du spectacle dans son ensemble selon qu’ils commenceront à le voir dans le cabanon N°3 ou N°2 ou N°1. Je dirais qu’à priori il n’y a pas une suite logique qui voudrait que le mieux soit de commencer avec le N°2 ou le N°3 ou N°1. Ce qui est sûr en revanche c’est que, selon le premier cabanon visité, le spectacle dans son ensemble ne sera pas le même pour chacun des spectateurs. Il y aura non seulement et objectivement 3 types de spectacles différents tous allant dans le même sens mais de surcroît, selon que le public ait commencé par le N°1, le N°2, ou le N°3 psychologiquement L’interprétation de l’ensemble pourra s’en trouver chamboulée ». Daniel Buren (20.01.19) NOTES DE MISE EN SCÈNE Pour ce spectacle nous avons choisi les artistes avec lesquels il nous semblait possible de développer un numéro vers ce que nous appelons « le derviche imaginaire ». (Être dans les rotations jusque dans la limite). Des artistes capables de faire des versions longues de leur numéro qui se suivraient pour former une succession hypnotique de 20mn dans chaque cabanon. Cette succession de 20mn devra être reproduite 3 fois dans chaque cabanon. Elle demandera donc une endurance particulière à chaque artiste. Avec ce même désir nous avons demandé à Bachar Mar-Khalifé de créer les musiques qui porteront le spectacle. Dès le début des répétitions nous nous servirons des morceaux déjà enregistrés comme soutiens aux actions des artistes de cirque. Les images de Daniel Buren diffusée dans chaque cabanon seront à la fois une multiplication possible du regard pour chaque spectateur et le lien entre les 3 cabanons. Ces images œuvres de Buren seront travaillées pendant la dernière période de résidence une fois tous les artistes réunis dans les cabanons installés sur l’esplanade de l’Institut du Monde Arabe. A priori, il y a une contradiction entre le « numéro de cirque » (qui est une contraction en rapidité de tout ce que l’artiste veut montrer au public) et notre désir de rallonger à l’excès le temps des numéros. On a donc parlé avec chacun de toutes ses heures qu’’ils passent en répétitions ou multipliant la durée des exercices ils créent un autre rapport à leur travail. Ce travail incessant en répétitions des leurs mouvements servira de base à une réflexion sur la transformation de leurs numéros. Pour rendre possible ce temps allongé de chaque numéro (plus ou moins difficile selon la discipline pratiquée) nous voulons que dans chacun des 3 Cabanon les artistes se sentent faire partie d’une continuité qui sera construite sur le passage d’un artiste à la suite de l’autre, mais aussi sur le mélange et l’entre aide que chacun pourra apporter dans le numéro de l’autre. DISTRIBUTION ARTISTIQUE Direction artistique du spectacle : • Fabien Demuynck • Daniel Buren • Dan Demuynck Artistes : · Youness Sajid – roue Cyr, · Youssef Mecheri – acrobate danseur, · Salman- équilibriste , · Bachar Mar-Khalifé – piano, voix · Un musicien – violoncelle, · Jérôme Thomas – jongleur, · Daniel Buren – vidéo · Hicham Haddad – sangles, · Silvana Sanchirino – tissus. LES CABANONS Les 3 cabanons tous identiques mais de couleurs différentes sont une construction imaginée par Daniel Buren. Ils sont formés d’un carré de 11m x 11m de surface et de 4m de côté, surmontés d’un cône d’une hauteur de 10m. Les spectateurs sont installés dans les 4 angles de la structure sur des gradins qui enserrent la piste de 9m de diamètre. Les artistes évoluent sur la piste et dans le cône. Il y a 130 spectateurs par cabanon.

Tarifs IMA 12€/22€/26€

K2CIRK / BURENCIRQUE – Fabien Demuynck

Institut du monde arabe 1 Rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T20:30:00 2022-04-21T22:00:00;2022-04-22T20:30:00 2022-04-22T22:00:00;2022-04-23T20:30:00 2022-04-23T22:00:00;2022-04-24T16:00:00 2022-04-24T17:30:00;2022-04-29T20:30:00 2022-04-29T22:00:00;2022-04-30T20:30:00 2022-04-30T22:00:00;2022-05-01T16:00:00 2022-05-01T17:30:00;2022-05-07T20:30:00 2022-05-07T22:00:00;2022-05-08T16:00:00 2022-05-08T17:30:00;2022-05-12T20:30:00 2022-05-12T22:00:00;2022-05-13T20:30:00 2022-05-13T22:00:00;2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T22:00:00;2022-05-15T16:00:00 2022-05-15T17:30:00