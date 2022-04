Rotation du vent, réflexes pratiques Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

Le Centre d'Activités Nautiques de Ouistreham vous propose de venir assister à une conférence animée par Vincent Regnard autour de la thématique « rotation du vent, réflexes pratiques ».

