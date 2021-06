Amilly AMILLY Amilly Rotary Music’Arts AMILLY Amilly Catégorie d’évènement: Amilly

AMILLY, le dimanche 27 juin à 10:00

Au programme : Concert à l’église St-Martin à 15h – Entrée adulte 20 € – gratuit moins de 18 ans Achat des billets sur place ou sur rotatymontargis.com – La SEPTIMA, « A voix humaines » – Duo de voix et viole de gambe, par Pauline Schill & Clémence Schiltz – Solos de choristes, par le CRC de Montargis – Mélodies du 18 & 19ème siècle – Professeur de chant Lyrique Yoko Takeuchi, accompagné au piano de Jean- Paul Luna. Exposition-Vente – Entrée gratuite de 10h à 18h – Exposition de tableaux et d’objets d’arts – Vente des « Ombrelles du Coeur » – Vente aux enchères d’oeuvres d’art par Maître Oliver-Baron à 17h30 – Animation Violon-Jazz par « Rares Morarescu » Les sommes seront reversées à l’Association « ACTION ENFANCE Amilly »

Voir https://www.rotarymontargis.fr

