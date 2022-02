Rotary botanique Saint-Lô Saint-Lô Catégories d’évènement: Manche

Impulsée par l'association Rotary club de Saint-Lô, la Rotary botanique est une grande exposition botanique, qui se déroulera les 26 et 27 mars au Haras National de Saint-Lô pour sa 1ère édition. Cette manifestation sur deux jours a pour objet de sensibiliser sur la diversité et la préservation de la gestion durable des ressources naturelles : exposants, valorisation des métiers (élagueurs, botanistes, producteurs, herboristes, horticulteurs, pépiniéristes… ), cycle de conférence, ateliers ludiques, projet pédagogique avec les écoles… Les fonds collectés lors ce cet événement seront reversés en totalité à des œuvres humanitaires.

