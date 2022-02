ROSY Cinéma l’Oustal Auterive Catégories d’évènement: Auterive

Haute-Garonne

ROSY Cinéma l'Oustal, 7 février 2022, Auterive.

Cinéma l’Oustal, le lundi 7 février à 21:00

Marine, jeune étudiante de 21 ans, apprend qu'elle est atteinte d'une sclérose en plaques, une maladie auto-immune incurable. Le choc de l'annonce, l'urgence de la situation et le besoin de prendre une décision quant au traitement à suivre, la poussent à trouver une solution en elle… Elle décide de partir pour un long voyage initiatique dans 3 pays : la Nouvelle-Zélande pour redécouvrir son corps, la Birmanie pour apaiser son esprit et la Mongolie pour renouer avec son âme. À travers des expériences inoubliables, Marine part à la rencontre d'elle-même et d'un nouvel équilibre avec cette sclérose qu'elle surnomme Rosy.

