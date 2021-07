ROSTU – TERRES PARTAGÉES Mesquer, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Mesquer.

ROSTU – TERRES PARTAGÉES 2021-07-07 – 2021-07-07

Mesquer Loire-Atlantique

Venez découvrir la magie d’un lieu où l’homme et la nature parviennent à se partager les ressources. Des marais salants jusqu’à la dune et le traict, traversez de nombreux milieux et observez la flore et la faune qui les peuplent.

