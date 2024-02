ROSTU, TERRES PARTAGÉES Mesquer, mercredi 24 avril 2024.

ROSTU, TERRES PARTAGÉES Mesquer Loire-Atlantique

Venez découvrir la magie d’un lieu où l’homme et la nature parviennent à se partager les ressources.

Des marais salants jusqu’à la dune et le traict, traversez de nombreux milieux et observez la flore et la faune qui les peuplent.

Public familial, sortie pédestre. .

Début : 2024-04-24 14:00:00

fin : 2024-04-24 16:00:00

Rostu

Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@cpie-loireoceane.com

