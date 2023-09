PORTRAITS DU KREIZ BREIZH : l’enquête continue… avec vous ! Salle des Fêtes Guillaume Le Caroff Rostrenen, 26 septembre 2023 18:00, Rostrenen.

Rendez-vous le 26 septembre à 18h à Rostrenen pour une réunion d'information organisée dans le cadre de l'enquête participative « Portraits de Kreiz Breizh», lancée par la CCKB en mai dernier.

# Pourquoi vivons-nous en Kreiz Breizh ?

# Qu’est-ce qui nous motive ?

# Quelles sont nos préoccupations quotidiennes ?

Depuis le mois de mai, des habitant•es et des artistes vont à la rencontre des personnes vivant dans les 23 communes de la CCKB pour échanger sur leur quotidien, leurs aspirations, leurs préoccupations.

L’objectif ? Nourrir la réflexion de la Communauté de communes sur ses politiques culturelles de proximité et les actions à mener, en lien direct avec les envies et les initiatives populaires et notamment via le Pacte de développement culturel porté aux côtés du Département des Côtes d’Armor, de la Région Bretagne et de la DRAC Bretagne sur le territoire de la CCKB.

La réunion du 26 septembre sera l’occasion :

De faire un point sur le déroulement du projet ;

De commencer à échanger autour des premières thématiques qui émergent de l’enquête

De jouer et de repartir avec un jeu de cartes pour agrandir encore le cercle des collecteurs du Kreiz Breizh…

