Rossini-Schubert, les péchés de leur jeunesse – Saison Angers Nantes Opéra – ANNULÉ Théâtre Graslin, 22 avril 2021-22 avril 2021, Nantes.

2021-04-22 Représentation annulée

Horaire : 20:00

Gratuit : non 5 € à 25 € Billetterie places individuelles à partir du 24 novembre 2020(pour tous les spectacles, visites et ateliers programmés de janvier à juin 2021) : – sur www.angers-nantes-opera.com- 02 40 69 77 18- au guichet : place Graslin à Nantes (mardi au samedi de 13h à 18h) Représentation annulée

Concert – Quatuor à cordes et harpe. Textes et adaptation d’Éric Chevalier d’après « Le Barbier de Séville » de Beaumarchais et Rossini Leurs carrières sont strictement parallèles et tout aussi courtes, couvrant leurs seules années de jeunesse, les décennies 1810 et 1820. Tous deux ont fait entrer la musique dans l’âge romantique, Rossini avec le bel canto en Italie et à Paris, Schubert à Vienne dans le lied et la musique de chambre.Marie-Bénédicte Souquet, le harpiste Sylvain Blassel et le Quatuor Liger tissent les liens secrets entre les faces souriantes de ces deux univers. Schubert : La Belle Meunière, Heidenröslein, Gretchen am / Spinnrade, Sérénade D.957, Rosamunde / Quintette en la majeur « La Truite »Rossini : Ouverture de Il Signor Bruschino / Airs d’opéras de jeunesse / et extraits des Péchés de vieillesse Soprano : Marie-Bénédicte Souquet Harpe et transcription : Sylvain Blassel Quatuor Liger :Violon : Patrick FévaiAlto : Gwénola MorinVioloncelle : Cédric ForréContrebasse : Jacques-Alexis Marcon

Théâtre Graslin 1T Place Graslin Centre-ville Nantes