Leonardo García Alarcón, inépuisable explorateur des répertoires oubliés, nous emporte dans une œuvre foisonnante rendue vivante par la mise en scène habile de Fabrice Murgia, utilisant « l’enchantement » des images modernes pour démultiplier les facettes de cette œuvre à ressorts : comédiens, acrobates, danseurs et chanteurs sont emportés dans le Palais magique et s’y égarent avec frayeur et amour, jusqu’à perdre pied dans une musique sublime et festive, point central de cette résurrection lyrique.

Véritable opéra à grand spectacle, Il Palazzo marque la dernière flamboyance de l’opéra tel qu’il se pratiqua à Rome avant que la Ville Éternelle ne l’interdise pour longtemps. Opéra Royal Château de Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

2021-12-11T19:00:00 2021-12-11T23:00:00;2021-12-12T15:00:00 2021-12-12T19:00:00

