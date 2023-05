Manger autrement – cuisine sauvage sur votre territoire, 4 novembre 2023, Rossfeld.

Au travers des jeux et de la cuisine découvrez des associations de saveurs sauvages et laissez vous surprendre par les aliments et le talent de vos enfants..

2023-11-04 à ; fin : 2023-11-04 . EUR.

Rossfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est



Through games and cooking, discover associations of wild flavours and be surprised by the food and the talent of your children.

A través de juegos y de la cocina, descubra combinaciones de sabores salvajes y déjese sorprender por la comida y el talento de sus hijos.

Durch Spiele und Kochen entdecken Sie wilde Geschmackskombinationen und lassen Sie sich von den Lebensmitteln und dem Talent Ihrer Kinder überraschen.

Mise à jour le 2023-04-14 par Office de tourisme du grand Ried