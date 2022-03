Ross On Tour Les Gets Les Gets Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Les Gets

Ross On Tour Les Gets, 2 mars 2022, Les Gets. Ross On Tour Route du Front de Neige Front de Neige Les Gets

2022-03-02 09:00:00 09:00:00 – 2022-03-03 16:30:00 16:30:00 Route du Front de Neige Front de Neige

Les Gets Haute-Savoie Venez tester les nouveaux skis et snowboard Rossignol et rencontrer le staff qui saura vous donner les meilleurs conseils ! Route du Front de Neige Front de Neige Les Gets

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Les Gets Autres Lieu Les Gets Adresse Route du Front de Neige Front de Neige Ville Les Gets lieuville Route du Front de Neige Front de Neige Les Gets Departement Haute-Savoie

Les Gets Les Gets Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-gets/

Ross On Tour Les Gets 2022-03-02 was last modified: by Ross On Tour Les Gets Les Gets 2 mars 2022 Haute-Savoie Les Gets

Les Gets Haute-Savoie