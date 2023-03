L’Été sur la place Rosporden Rosporden Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère Rosporden . L’esprit principal est donné un accès à la culture pour tous avec la mise en place de 2 spectacles gratuits par soirée pour enfants et adultes. 1ère partie : théâtre pour enfants » La Sauvageonne » la belle et la bête.

2ème partie : spectacle musical – » Son Libre » musique cubaine. Entre les 2 spectacles, une restauration/buvette organisée sur place ( moules, frites, glaces, boissons ) en coopération avec les producteurs locaux. +33 6 74 06 45 98 Rosporden

