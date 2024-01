Sans queue ni tête – Le théâtre de papier Rosporden, dimanche 21 avril 2024.

Début : 2024-04-21 17:00:00

fin : 2024-04-21

Bienvenue dans un univers loufoque et décalé au possible ! Suivez ces vers de Lewis Carroll, et partez à la recherche de cet espace particulier, celui-là même « où les rêves enfantins s’entrelacent dans nos mémoires », cet espace aux résonances intimes et collectives, où le temps s’est déréglé.

Après avoir sombré dans un rêve éveillé, entrez véritablement dans le terrier du lapin et déambulez au gré des rencontres faites par Alice. Traversez les installations du pays des merveilles, ouvrez des portes, courez, marchez, et venez participer à la conception d’un rêve rythmé et coloré, un rêve collectif.

Tarifs Réduit 5 /Plein 7 €

Dès 5 ans

Parc de Kernével

Rosporden 29140 Finistère Bretagne



