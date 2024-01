Frédéric SIGRIST – Super-héros Centre culturel Rosporden, samedi 13 avril 2024.

Frédéric SIGRIST – Super-héros Centre culturel Rosporden Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13

Demain, tous masqués ?

Une plongée dans l’univers de la pop culture et de ses personnages, relié avec les grands moments de l’époque contemporaine !

Après le succès de Tout le monde croit que je suis un mec bien à Paris et en tournée dans toute la France, Frédérick Sigrist revient avec un tout nouveau spectacle !

Et s’il était plus facile de décrypter l’actualité de Superman qu’en regardant le journal de

20h ? Chroniqueur dans la matinale de France Inter, Frédérick Sigrist anime également depuis 2017 sur la même radio sa propre émission consacrée à la pop culture Blockbusters.

Tarifs

Tarifs Réduit 10 / Plein 14 €

Public adulte.

.

Centre culturel 17 rue Alsace Lorraine

Rosporden 29140 Finistère Bretagne



L’événement Frédéric SIGRIST – Super-héros Rosporden a été mis à jour le 2024-01-17 par OTC CCA