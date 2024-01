Spectacle de danse contemporaine – Filles de… Centre culturel Rosporden, vendredi 29 mars 2024.

Spectacle de danse contemporaine – Filles de… Centre culturel Rosporden Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29

Avec pour toile de fond la dictature Roumaine, la chorégraphe interroge pourquoi en vient-on un jour à quitter sa propre patrie ?

Filles de … résonne comme un carnet de voyage joyeux et triste à la fois. Danse contemporaine et danses populaires se mêlent, révélant ainsi le caractère universel de nos cultures. Puis, en évoquant la dictature et la volonté d’une fuite vers un ailleurs, les corps s’effondrent pour mieux se relever.

Ainsi, ce spectacle invite à s’intéresser à ceux qui un jour ont le courage de tout quitter… Un pur moment de danse pour s’émouvoir et s’évader, mais aussi pour questionner, notre ouverture à l’autre

Filles de … est une pièce chorégraphique pour quatre danseuses, à l’énergie communicative qui tout au long du spectacle véhiculent d’intenses émotions.

Tarifs

Réduit 10/ Plein 14 € / Gratuit pour le groupe d’élèves se produisant en 1ʳᵉ partie.

Dès 8 ans.

.

Centre culturel 17 rue Alsace Lorraine

Rosporden 29140 Finistère Bretagne



L’événement Spectacle de danse contemporaine – Filles de… Rosporden a été mis à jour le 2024-01-17 par OTC CCA