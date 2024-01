La Boom Box – Cie Lewis Lewis Centre culturel Rosporden, vendredi 1 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 19:00:00

fin : 2024-03-01

Dans un cadre qui se fait trop étroit, Amétiste et Monsieur Colas s’évadent en rêve. Il a peur du dehors, elle veut s’échapper du dedans. A l’extérieur, le monde est vaste pour de vrai, il va bien falloir se lancer ! Sortir de sa boîte et changer de décor, faire rentrer la couleur, grandir et oser, en voilà de beaux défis à relever.

Arriveront-ils à braver les obstacles et à s’envoler au-delà de leurs propres limites ?

BOOM BOX, une épopée fantastique !

Une pièce de cirque inspirée de l’œuvre de l’illustrateur Charles Dutertre.

Tarifs Réduit 5 / Plein 7 €

Gratuit pour les stagiaires cirque et élèves de cirque

Dès 5 ans.

Centre culturel 17 rue Alsace Lorraine

Rosporden 29140 Finistère Bretagne



