Conférence HPPR – La ville de Rosporden en 1678 Rosporden Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 20:30:00

fin : 2024-02-08

Conférence d’Histoire et Patrimoine du Pays de Rosporden (HPPR).

Par Patrick LEBÈGUE.

Nous sommes alors sous le règne de Louis le quatorzième. A quoi ressemble la ville de Rosporden ? Existe-t-il encore des marques de son passé ? Rappelons qu’un siècle auparavant les espagnols brulaient la ville et selon la tradition locale n’en laissaient que des cendres. Si l’on connait peu de choses sur sa population, nous connaissons en revanche la quasi-totalité des propriétaires de cette époque, leur statut, voire leur profession, les dimensions de leurs maisons et celles de leurs terrains. Grâce à ces données immergeons nous dans cette ville 346 années en arrière…

Patrick Lebègue est membre d’HPPR dès 2013. Natif de Madagascar et breton d’adoption depuis 40 ans, il est donc un migrant de plus ! Passionné par l’histoire locale, il a publié six ouvrages dont un co-écrit avec sa camarade Florence Delneufcourt. Son dernier opus est Manoirs de Melgven (HPPR-2023 ).

Tarif 5€. Gratuit pour les adhérents HPPR.

Salle polyvalente

Rosporden 29140 Finistère Bretagne hppr29@outlook.fr



