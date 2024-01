♪♫ Concert Vincent Bucher Trio Salle des fêtes Rosoy, samedi 17 février 2024.

♪♫ Concert Vincent Bucher Trio Salle des fêtes Rosoy Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 21:00:00

fin : 2024-02-17

Dans le cadre de « Blues dans tous ses États », l’association 606 Reed and Blues accueille le concert de Vincent Bucher Trio.

Le trio offre un Country Folk Blues électro acoustique original et contemporain , constitué de compositions figurant sur l’album qu’ils sont en train de préparer!

Avec Vincent Bucher à l’harmonica et au chant

Mick Ravassat et Jérémie Tepper aux guitares.

EUR.

Salle des fêtes Rue de la Mairie

Rosoy 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@606-reedandblues.org



L’événement ♪♫ Concert Vincent Bucher Trio Rosoy a été mis à jour le 2024-01-18 par OT Sens et Sénonais