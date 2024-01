♪♫ Concert du groupe The Jallies Le Marvageur Rosoy, samedi 10 février 2024.

♪♫ Concert du groupe The Jallies Le Marvageur Rosoy Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 21:30:00

fin : 2024-02-10

Concert Swing ‘N Roll.

Chansons des années 30 à aujourd’hui, mené par 3 chanteuses instrumentistes mélangeant harmonies vocales et pratiques musicales.

Ces 3 demoiselles sont accompagnées d’un contrebassiste et d’un guitariste sachant allier les différentes techniques de jeux venant du jazz et du rock’n’roll. The Jallies font de la reprise (Gene Vincent, Elvis, Janis Martin, Canned Heat, The Stray Cats, Amy Winehouse, Imelda May, etc …), mais aussi de nombreuses compositions originales…

Restauration de 19h30 à 21h sur réservation au 09.75.66.38.97.

Entrée libre / Consommation requise

EUR.

Le Marvageur 15 Route de Véron

Rosoy 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@lemarvageur.fr



L’événement ♪♫ Concert du groupe The Jallies Rosoy a été mis à jour le 2024-01-20 par OT Sens et Sénonais