Soirée DJ / Le Marvageur – Rosoy Rosoy, samedi 3 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 21:30:00

fin : 2024-02-04 01:30:00

Et si on s’organisait une soirée Tartiflette & Mix 100% Tubes par le DJ Lionel Galia, le samedi 3 février jusqu’à 1h30 ?

Entrée Libre -> Consommation Requise.

Restauration de 19h30 à 21h sur réservation (menu unique Tartiflette+Vacherin à 18€).

Infos et réservation au 09 75 66 38 97.

15 Route de Véron

Rosoy 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@lemarvageur.fr



