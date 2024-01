♪♫ Concert Kill the Princess Restaurant Le Marvageur Rosoy, samedi 27 janvier 2024.

♪♫ Concert Kill the Princess Restaurant Le Marvageur Rosoy Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 21:30:00

fin : 2024-01-27

Partant du constat que les femmes sont encore trop sous représentées dans les musiques actuelles, Kill The Princess naît à l’été 2019. Ce groupe rock 100% féminin, voit le jour sous l’impulsion de la chanteuse/guitariste Ornella Roccia (Nell) accompagnée de la batteuse Mathilde Duchez.

Profitant des confinements, les franciliennes se consacrent d’abord à la reprise et peaufinent un show-hommage à celles qui ont contribué à écrire les plus belles pages du Rock et de la Pop au féminin.

Rejointes en janvier 2021 par la guitariste lead Emilie Poncheele puis en avril par la bassiste/choriste Céline Vannier, le groupe sillonne les routes de France en relookant des tubes pop à coup de grosses distorsions. Le public découvre alors un combo explosif luttant, notamment, contre les stéréotypes de genres (concerts dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, prestation au festival fémino-queer « Le Lez’Art »).

Si la reprise est le moyen le plus abordable pour mettre à l’honneur le rock féminin, la volonté d’apporter sa pierre à l’édifice grandit au travers de la trentaine de représentations données par le groupe chaque année (Hard Rock Café Paris, Musique en Omois / première partie de Sidi Wacho, Nogent Legend Festival, Festi’val en Seine, Fête de la moto de Noyon…).

C’est l’arrivée d’Eva Heinrich, originaire de Caen, en remplacement à la batterie sur la saison 2022 qui lancera le projet de composition de titres originaux. Les 5 musiciennes décident alors de développer les deux projets conjointement, Mathilde à la batterie pour les reprises et Eva pour les compositions.

Fin 2022, Kill The Princess commence ainsi à travailler sur son premier album, Bitter Smile, 10 titres rock aux influences pop et metal alternatif où la guitare d’Emilie acère, la basse de Céline gronde et les fûts d’Eva bousculent. Au travers des textes écrits et chantés par Nell, c’est le regard de toute une génération sur le monde que ces musiciennes nées à la croisée des années 80-90 partagent avec poigne.

Lauréates de « L’Ile des chances », les musiciennes de Kill The Princess peuvent aujourd’hui compter sur le soutien de la région Île-de-France et de la plateforme de financement participatif Kiss Kiss Bank Bank mais aussi de La Batterie de Guyancourt. Confiantes et volontaires, les cinq membres du groupe s’accordent en coulisses pour vous proposer le meilleur de leur set de reprises comme le meilleur de leurs compositions.

Entrée Libre, Consommation Requise.

Restauration de 19h à 21h sur réservation (menu unique plat+dessert à 18€).

EUR.

Restaurant Le Marvageur 15 Route de Véron

Rosoy 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@lemarvageur.fr



L’événement ♪♫ Concert Kill the Princess Rosoy a été mis à jour le 2024-01-11 par OT Sens et Sénonais