2022-10-22

– Animations pour tous : Atelier scrapbooking, atelier couture, espace prévention, buvette, danse, maquillage enfants et plein d’autres surprises

– Rencontre : Avec la présence amicale de Lénaïg Jestin, autrice de la petite boule

– Randonnées pédestres : 5 km (départ à 14h15), 10 km (départ à 14h30) Pré-inscription par téléphone ou inscription sur place dès 13h30. rosonslavie@gmail.com +33 6 95 34 56 19

