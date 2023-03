5e édition du Festival Silence ! Théâtre et Cinéma Georges Simenon, 24 mai 2023 14:00, Rosny-sous-Bois.

Mise en orbite, avec en guest star Thomas Pesquet, de la 5e édition du festival Silence ! par le Théâtre et Cinéma Georges Simenon (Rosny-sous-Bois 93). Silence ! ce sont des ciné-concerts mais pas que ! C’est un moment festif où le cinéma et la musique font spectacle sous des formes plurielles : documentaires tout en chants, films d’animation en live, fanfare cinéphile partout en ville, juke box participatif…Des artistes reconnus aux propositions exigeantes et accessibles à toutes et à tous, dès 2 ans pour certaines, gratuites ou à des tarifs très abordables (de 3 à 12€ le billet). C’est Cannes mais en mieux et en public!

Silence ! offre en soirée une palette musicale riche, variée et cinégénique : un ciné-concert les 16 levers de soleil de Thomas Pesquet revisité en live par le saxophoniste Guillaume Perret, un ciné-documentaire autour d’Annette, lumineuse rescapée de la shoah, aux chants du bassin méditerranéen récoltés par la chanteuse Leïla Mendez et son groupe Yaïa, ou encore des courts-métrages de Méliès transcendés par la musique jazz de Bruno Angelini. En journée, notamment le samedi 27 et dimanche 28 mai, Silence ! s’installe gratuitement partout dans les rues de Rosny-sous-Bois et en salle pour une programmation très familiale dont Quitter son caillou, clôture magique sur la puissance de nos rêves d’enfants.

Les temps forts du Festival :

vendredi 26 mai | 20h30 Théâtre et Cinéma Georges Simenon

16 LEVERS DE SOLEILS

_ciné­-concert de Guillaume Perret avec Thomas Pesquet

tout public dès 8 ans | durée 1h30

jeudi 25 mai | 20h Auditorium du Conservatoire de Rosny­sous­Bois

ANNETTE DE MARE A HIRA

_ ciné-­concert documentaire par le groupe Yaïa, Leïla Mendez

tout public dès 10 ans | durée 1h30

samedi 27 mai | 20h30 Théâtre et Cinéma Georges Simenon

MÉLIÈS DANS TOUS SES ÉTATS

_ciné­-concert avec au programme des courts métrages de Georges Méliès sur des compositions de Bruno Angelini

Création | tout public | durée 1h25

dimanche 28 mai | 17h Théâtre et Cinéma Georges Simenon

QUITTER SON CAILLOU

_ciné-­concert documentaire et musical de Victoria Follonier et Elie Blanchard sur une musique d’Erwan Raguenes

tout public dès 7 ans | durée 50 min

