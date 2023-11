Le Champ de Bataille THEATRE ET CINEMA GEORGES SIMENON, 20 janvier 2024, ROSNY SOUS BOIS.

VILLE DE ROSNY SOUS BOIS (3-01008 et 1-009005) PRESENTE : Le champ de bataille De Jérôme Colin Tout public Durée : 1h20 « L’ennui avec les enfants, c’est qu’ils grandissent. C’est qu’un beau matin, sans prévenir, ils mettent des trainings, répondent par onomatopées et écoutent de la mauvaise musique (…) ». « Ça coûte une fortune en crème anti-boutons, ça change d’humeur toutes les six minutes, ça a le nez qui pousse. Ça se traîne du divan au lit en mettant un point d’honneur à vous rappeler que vous n’êtes absolument pas à la hauteur de votre rôle de père. Ça vous empoisonne. Ça vous déteste. C’est cruel un enfant qui grandit ». Voilà ce que se dit ce père, enfermé dans les toilettes, ultime forteresse inviolable, où il consulte des dépliants de voyage, manière d’échapper pour de bon à la pesanteur du quotidien, avec d’un côté un fils aîné en pleine adolescence, de l’autre son couple en crise. « Rythmé, drôle, attachant. Une petite bombe salutaire » – Le Soir Adaptation et mise en scène : Denis Laujol Jeu : Thierry Hellin Accessible aux personnes à mobilité réduite Restauration les soirs de spectacle à partir de 19h Accès depuis Paris : * en voiture > PAR PORTE DE BAGNOLET Autoroute A3 direction Lille Autoroute A86 direction Rosny Centre > PAR PORTE DE BERCY Autoroute A4 direction Metz Autoroute A86 direction Rosny-sous-Bois *en transport en commun > PAR LE R.E.R (RATP) • R.E.R. E Direction Tournan Station Rosny-sous-Bois • R.E.R. A Direction Chessy Marne La Vallée : Station Val de Fontenay RER E direction Paris : Magenta et Haussman / St Lazare : Station Rosny-sous-Bois Le Champ de Bataille Le Champ de Bataille

THEATRE ET CINEMA GEORGES SIMENON ROSNY SOUS BOIS PLACE CARNOT Seine-St-Denis

