VILLE DE ROSNY SOUS BOIS (3-01008 et 1-009005) PRESENTE : Sélène Saint-AiméDans le cadre du Festival AfricolorTout publicDurée : 1h30Sélène est une contrebassiste, chanteuse et compositrice française d’origine caribéenne et africaine.Elle a fait ses classes à New-York auprès de musiciens de renommée internationale comme Steve Coleman, Lonnie Plaxico, Ron Carter… En 2020, elle sort son premier opus « Mare Undarum », récompensé par les Victoire du jazz 2021 dans la catégorie « Révélation ». Son deuxième album « Potomitan », sorti en mars 2022, est déjà très apprécié par la presse internationale. Sélène aime particulièrement accorder du temps à la recherche et à ses études musicales. Elle est actuellement compositrice associée à Tropiques Atrium Scène Nationale en Martinique ainsi que l’une des lauréates 2022 de la Villa Albertine à la Nouvelle-Orléans.Contrebasse, chant, poésie : Sélène Saint-AiméSaxophone ténor : Rafael AguillaTambour bèlè : Boris Reine-Adélaïde+ invitésAccessible aux personnes à mobilité réduiteRestauration les soirs de spectacle à partir deAccès depuis Paris :* en voiture> PAR PORTE DE BAGNOLETAutoroute A3 direction LilleAutoroute A86 direction Rosny Centre> PAR PORTE DE BERCYAutoroute A4 direction MetzAutoroute A86 direction Rosny-sous-Bois*en transport en commun> PAR LE R.E.R (RATP)• R.E.R. EDirection TournanStation Rosny-sous-Bois• R.E.R. ADirection Chessy Marne La Vallée : Station Val de FontenayRER E direction Paris : Magenta et Haussman / St Lazare : Station Rosny-sous-Bois Sélène Saint-Aimé Sélène Saint-Aimé

THEATRE ET CINEMA GEORGES SIMENON ROSNY SOUS BOIS PLACE CARNOT Seine-St-Denis

