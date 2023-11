Renan Luce avec Christophe Cravero THEATRE ET CINEMA GEORGES SIMENON, 10 novembre 2023, ROSNY SOUS BOIS.

VILLE DE ROSNY SOUS BOIS (3-01008 et 1-009005) PRESENTE : Renan Luce Accompagné de Christophe Cravero Tout public Durée : 1h30 « Dans Relectures, j’ai choisi quelques passages de mon livre Une famille inquiète, mis en musique par Christophe Cravero. » « J’ai croisé les doigts en espérant que mes chansons ne soient pas trop frileuses. Les revoir toutes nues m’a fait du bien, elles sont nées comme ça. Et puis, le brillant et sensible Christophe Cravero les a rhabillées de piano. Pas trop, juste comme il faut. De nouveaux costumes tout pile ajustés. Des costumes vivants, tant la liberté musicale de Christophe est grande. Relectures, c’est d’abord cela. C’est refaire un voyage où les paysages ont changé mais où les émotions sont restées les mêmes. » – Renan Luce. Chant, guitare, lecture : Renan Luce Piano : Christophe Cravero Accessible aux personnes à mobilité réduite Restauration les soirs de spectacle à partir de 19h Accès depuis Paris : * en voiture > PAR PORTE DE BAGNOLET Autoroute A3 direction Lille Autoroute A86 direction Rosny Centre > PAR PORTE DE BERCY Autoroute A4 direction Metz Autoroute A86 direction Rosny-sous-Bois *en transport en commun > PAR LE R.E.R (RATP) • R.E.R. E Direction Tournan Station Rosny-sous-Bois • R.E.R. A Direction Chessy Marne La Vallée : Station Val de Fontenay RER E direction Paris : Magenta et Haussman / St Lazare : Station Rosny-sous-Bois Christophe Cravero, Renan Luce

THEATRE ET CINEMA GEORGES SIMENON ROSNY SOUS BOIS PLACE CARNOT Seine-St-Denis

