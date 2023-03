VISITE DE LA FERME LA CABANE KOMBUCHA Rosnay Rosnay Catégories d’Évènement: Rosnay

VISITE DE LA FERME LA CABANE KOMBUCHA, 17 avril 2023, Rosnay

Vendée Rosnay . Venez découvrir la micro-brasserie artisanale d’Émilie et Morgan ! Ils vous présenteront leur procédé de fabrication du « Kombucha », ce thé fermenté transmis à travers les siècles, aux vertus prodigieuses. Cette jeune entreprise éco-responsable se développe en permaculture. Parking sur place Accès PMR possible Rosnay

