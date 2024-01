Inauguration – Les taxidermistes ferrugineux Rosnay, vendredi 2 février 2024.

Début : Vendredi 2024-02-02 18:30:00

fin : 2024-02-02

La maison du Parc naturel régional de la Brenne accueille une exposition de sculptures de Grom et Fanfan. Venez à l’inauguration !

Jérôme Garreau et François Sueur alias Grom et Fanfan réalisent des sculptures en fer, à partir de matériaux de récupération. Ils créent des pièces uniques en métaux réemployés, afin de leur donner une seconde vie.

Il s’inspirent tout particulièrement de la nature, avec des animaux en acier, pour créer des sculptures décoratives, expressives, qui donnent vie à l’acier. Un seul mot d’ordre : la passion ! Ils sont associés pour transmettre leur passion de la soudure, de la sculpture et du travail du métal et de l’acier.

L’inauguration sera l’occasion de voir les artistes au travail et de boire du vin chaud…

Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire tourisme@parc-naturel-brenne.fr



