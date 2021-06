Roslin Castle Salle Henri Desbonnet, 13 novembre 2021-13 novembre 2021, Templemars.

Roslin Castle

Salle Henri Desbonnet, le samedi 13 novembre à 20:00

**Roslin Castle** —————– L’art des Scottish tunes & songs fut, de 1700 à 1900 une véritable institution qui dépassa de loin le simple cadre de la musique traditionnelle. Les gentlemen anglais raffolaient de ces mélodies au parfum enivrant, qui alternent la mélancolie la plus poétique et l’euphorie débridée, au point que les publications anthologiques se succédèrent au fil des générations… Des compositeurs de premier plan tombèrent sous le charme de ce répertoire (Haydn, Beethoven, Weber…). Les artistes de l’Atelier Lyrique et La Grande Ecurie Et la Chambre du Roy Vous transportent dans les Highlands des années 1720 en compagnie de James Oswald, le plus fameux compositeur et compilateur de scottish songs; on y croisera quelques figures majeures du baroque italien,Veracini ou encore Geminiani qui com posaient de fabuleuses variations sur certaines de ces curious and favorite Scots Songs. C’est un répertoire très convivial qui se jouait, à l’époque,devant un public attablé buvant une petite chope irlandaise. Ce concert peut tout à fait prendre la forme d’un café-concert dans l’esprit pub irlandais. Le concert sera présenté en amont par Alexis Kossenko, il commentera également pendant le concert. **Distribution** : Fiona McGOWN **Durée du concert** : 1h30 + entracte

Entrée tout public ; Jauge d’accueil entre 100 et 150 personnes maximum ;Tarif : 4€ / 1€ -16 ans ; Renseignements et réservation : culturetemplemars@orange.fr / 06 31 32 62 73 ; Billetterie le soir du spectacle

Une bal(l)ade en Écosse au temps de Bach Oswald, Wright, Barsanti, Geminiani, Veracini

Salle Henri Desbonnet Rue Jules Guesde, 59175 Templemars Templemars Nord



