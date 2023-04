Soirée paella, 22 avril 2023, Rosiers-d'Égletons.

Soirée paella animée par DJ Fab. À partir de 19h30.

Menu : apéritif (kir), paëlla, fromage, dessert; café.

Tarif : 20€/adulte, 10€/enfant de moins de 12 ans. Vins et boissons en supplément.

Réservation avant le 12 avril au 06 08 53 72 66..

Samedi 2023-04-22 à 19:30:00 ; fin : 2023-04-22 . .

Rosiers-d’Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Paella evening with DJ Fab. From 7:30 pm.

Menu : aperitif (kir), paella, cheese, dessert; coffee.

Price: 20 /adult, 10 /children under 12 years old. Wines and drinks in supplement.

Reservation before April 12 at 06 08 53 72 66.

Noche de paella con DJ Fab. A partir de las 19.30 h.

Menú: aperitivo (kir), paella, queso, postre; café.

Precio: 20€/adulto, 10€/niños menores de 12 años. Vino y bebidas extra.

Reserva antes del 12 de abril en el 06 08 53 72 66.

Paella-Abend unter der Leitung von DJ Fab. Beginn um 19.30 Uhr.

Menü: Aperitif (Kir), Paella, Käse, Dessert, Kaffee.

Preis: 20/Erwachsener, 10/Kind unter 12 Jahren. Wein und Getränke kosten extra.

Reservierung vor dem 12. April unter 06 08 53 72 66.

Mise à jour le 2023-03-14 par OT d’Egletons